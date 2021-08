Quatro a quatro até serem 20: uma exposição para mapear a arte contemporânea açoriana

Ao longo de um estreito e comprido corredor abrem-se vários pequenos quartos sem portas. Quase no final do caminho, antes do janelão que clareia a zona, há uma passagem para um outro corredor igual. Em tempos, cada quarto daqueles, 20 no total, serviu como depósito, quando o agora Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas dos Açores, na Ribeira Grande, era ainda uma fábrica de álcool.