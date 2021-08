Vacinação completa. Portugal é o 11.º país com a maior taxa no mundo

Portugal é um dos países do mundo com as maiores taxas de vacinação contra a covid-19. As posições variam de dia para dia, e é necessário olhar para os dados com cautela, mas no site Our World in Data, que usa os números de doses administradas diariamente, Portugal figurava este domingo em 11.º lugar (vacinação completa) no mundo, e em terceiro lugar na União Europeia (suplantado por Malta e pela Dinamarca). Considerando apenas os países com mais de um milhão de habitantes, sobe para a sétima posição a nível mundial.