Quando o que é nacional é bom, ou mau, para as autárquicas

A popularidade do Governo em funções tem sempre potencial para influenciar parte da resposta do eleitorado em todas as eleições em que o partido no poder vai a jogo, além – evidentemente, e como é suposto - das legislativas. O estado de graça do executivo nacional também conta alguma coisa nas eleições autárquicas e ainda mais nas europeias, em que a proximidade e conhecimento dos candidatos em disputa é bem inferior aos das eleições locais.