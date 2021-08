Numa remota aldeia chilena, a Internet chegou graças aos satélites de Elon Musk

Após meia hora de viagem a pé e de barco por um estuário escarpado na vegetação até chegar à escola, num lugar remoto do sul do Chile, Diego Guerrero pode finalmente aceder à Internet. A escola fica na aldeia de Sotomo, habitada apenas por 20 famílias, cerca de mil quilómetros a sul da capital Santiago, na região de Los Lagos. Com uma série de brilhantes casas de madeira e estanho, Sotomo destaca-se contra uma fila de afloramentos rochosos que se debruçam sobre o Pacífico. Nesta aldeia só é possível entrar de barco.