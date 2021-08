Lenna, os sapatos vegan feitos em Portugal por três amigos apaixonados pela natureza

Vindos de diferentes áreas, amigos desde sempre, Márcio Garcia Ribeiro, Nuno Cordeiro e João Glória sempre acreditaram que não é necessário recorrer a produtos de origem animal para desenvolver calçado de qualidade. Para o provar, criaram a Lenna, uma marca de sapatos vegan, sustentável e, ainda, solidária.

Em plena pandemia, e devido ao abrandamento na indústria e nos transportes, Nuno Cordeiro, banqueiro de investimentos, desafiou os amigos João Glória, piloto comercial, e Mário Garcia Ribeiro, investidor em private equity, a “avançar para um projecto diferente”. A marca, diz João, “surge numa altura em que é imperativo que a indústria encontre caminhos mais sustentáveis”. Inspirados nas alpercatas artesanais e simples dos pescadores, estes sapatos são produzidos à mão e no Norte de Portugal.

Lançada em Julho, Lenna apresenta-se como uma marca vegan e sustentável, que opta por materiais como o algodão orgânico e juta para as solas. As etiquetas são produzidas com os restos dos tecidos e as sobras das solas reutilizadas, “através de um processo simples, que poupa quilos de desperdício e de lixo ao ambiente”, afirma João.

Para os três amigos, era também “importante apoiar organizações ambientais e de bem-estar animal”. Por isso, por cada par de sapatos vendidos, “uma parte da receita é doada a uma associação” a escolher pelo cliente no acto da compra. Actualmente, a marca de calçado tem parcerias com a Quercus, a Zero Waste Lab, a SOS Animal, a Associação Nacional de Empresas Florestais e do Ambiente (ANEFA) e a Oceanos Sem Plástico.

Criar uma maternidade para peixes em vias de extinção, remover beatas das ruas, alimentar um gato resgatado, plantar uma árvore ou retirar plástico das praias são as causas que os clientes podem apoiar. “[Todos os meses] recolhemos as escolhas de todos os nossos clientes e fazemos as respectivas doações, para que juntos possamos criar uma indústria mais solidária e eventualmente uma sociedade mais consciente.”

O próprio nome já diz ao que vêm: Lenna vem de Led by Nature ("Guiado pela natureza”, numa tradução livre). “Os dois enes realçam a importância que a natureza tem para a nossa missão”, sublinha João. Para já, há dois modelos, ambos unissexo: os Lenna Originals, com sola baixa, e os Lenna Originals High, com sola alta. Ambos custam 75 euros, estão disponíveis em 12 cores e à venda no site da marca e num espaço físico do centro comercial Colombo, em Lisboa.

Os Lenna Kids são o próximo passo. “Este é o nosso projecto: oferecer um produto nacional de alta qualidade, com um enorme foco no conforto e na leveza do sapato”, diz João. E “sem crueldade animal, garantindo os princípios do comércio justo, com uma produção baseada em Portugal”.

Texto editado por Amanda Ribeiro