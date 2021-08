A vacinação como sinfonia — ou como corrida de fundo

Se um Serviço Nacional de Saúde é civilização, o que é uma campanha de vacinação? Talvez uma sinfonia, com uma orquestra muito grande e que depende acima de tudo do público colaborar ou não. E há, sem dúvida, algo de belo no que está a acontecer em Portugal no que diz respeito à vacinação. Num país em que a vacinação é inteiramente voluntária, a partir do momento em que não houve escassez de vacinas a questão passou a ser se o Estado conseguiria distribuir e injetar todas as vacinas que lhe chegassem às mãos. A partir daí, a questão passou a ser se muita gente quereria ser vacinada. E, em Portugal, muita gente quer.