Um Verão que é tudo menos silly

Correndo o risco de perder o leitor logo no primeiro parágrafo, vamos falar das diarreias de Verão. Não franza o nariz, estas são muito frequentes e não é preciso viajar para outro continente para ficarmos mal, basta levar uma sandes ou uma salada com maionese para a praia e deixá-la ao calor. O médico Ricardo Crespo e a nutricionista Maria Inês Antunes dão uma ajuda para que evite adoecer e, caso aconteça, como se curar.

Ainda sobre a preparação dos alimentos, a jornalista Becky Cristal, explica que estes não devem ser lavados com detergentes pois pode ser perigoso, dado que os vegetais e frutas são permeáveis e absorvem os químicos. Lembram-se, em miúdos, de apanhar fruta das árvores, limparmos à camisola e trincarmos? Por esta altura, na Cova da Beira, onde passava parte do meu Verão, eram pêssegos, depois vinham as uvas, pelo meio, descascava-se um figo... A jornalista Patrícia Carvalho recorda-se dos arbustos das amoras e de colher os frutos a caminho da escola. “Que pena que não seja capaz de olhar os campos, as dunas, o verde entre as rochas, e agarrar e provar o tanto que ali há para oferecer”, escreve na sua crónica.

​Bebidas frescas, cocktails ao final da tarde, vinho a regar uma refeição... “As férias não podem ser desculpa para tudo”, avisa o presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado, José Presa, que salienta a importância da prevenção nas doenças do foro hepático e dá cinco conselhos para manter o fígado saudável.

A health coach Ana Rita Faria deixa alguns conselhos para descansar realmente durante as férias, deixando o trabalho mesmo de parte. E como Verão é sol, juntamos uma dúzia de sugestões de protectores solares para o rosto — válidos também para o Inverno, bem como alguns conselhos sobre alguns ingredientes que devemos evitar nesta altura em que andamos mais expostos ao sol. E, quanto ao calor, um inquérito feito a 1285 mulheres confirmou que este pode afectar a menstruação e a vida sexual das mulheres.

Mas o Verão também é tempo de gestão familiar. No caso dos casais separados ou divorciados e com filhos nem sempre é fácil tomar decisões que deixem felizes o pai e a mãe. E, às vezes, as desavenças acabam plasmadas nas redes sociais. O que fazer quando o seu (ou a sua) ex decide atacá-la (ou atacá-lo) nas redes sociais? A Inês Duarte de Freitas conversou com três especialistas que deram alguns conselhos. “Não faça dos miúdos nem arma de arremesso, nem saco onde despejar as tristezas”, apela Marta Moncacha, autora do livro Divórcio Positivo.

Durante o Verão, na sua edição impressa, o PÚBLICO reserva algumas páginas à estação e, este ano, andamos a espreitar arquivos históricos, a conversar com historiadores e investigadores, para lembrarmos os chamados "loucos anos 20", os do século passado, os tempos em que se começou a ouvir jazz, a dançar o Charleston, a influência francesa chegava pela moda com os cabelos curtos, à garçonne, e as bainhas dos vestidos começam a subir. A jornalista Andreia Friaças foi descobrir como eram as mulheres portuguesas no início do século XX.

Mulheres que lutavam pelos seus direitos — muitos deles só conseguidos depois do 25 Abril de 1974 e outros que continuam por conquistar. Por estes dias, os pensamentos de muitos tem estado com o povo do Afeganistão, nomeadamente com as raparigas e mulheres que, com a subida ao poder dos talibans, perderam direitos. Gustavo Carona escreve sobre o seu amor àquele país, onde esteve há nove anos, ao longo de três meses, numa província do sul, a trabalhar num hospital. Em entrevista, este sábado, o médico intensivista recorda que trabalhou com colegas que estudaram debaixo do regime taliban e cujos livros de anatomia não tinham imagens. “O mais grave são os direitos humanos mais básicos, mas também igualmente grave o empobrecimento intelectual.”

Gustavo Carona escreveu ainda sobre a importância de vacinar as crianças contra a covid-19; a psicóloga Vera Ramalho sobre a necessidade de descontrair que os pais têm de assumir, em nome da saúde mental dos filhos; e a psicóloga Ana Rita Almeida pergunta se estamos preparados para retomar as relações (e as emoções).

Este sábado, precisamente nestas páginas reservadas ao Verão, a entrevistada é Carmen Garcia que nos fala do sucesso do seu projecto Mãe Imperfeita, dos seus medos e inseguranças, do medo que não tem da morte — aprendeu com os mais velhos, conta —, e da sua nova aventura que passa pelas eleições autárquicas. Para ler.

Boa semana!

