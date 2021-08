Sondagem dá CDU e SPD empatados para as eleições de 26 de Setembro

Armin Laschet em queda obriga Angela Merkel a aparecer pela primeira vez a apelar ao voto no seu sucessor. Olaf Scholz, o líder do SPD, é o preferido por três em cada dez alemães.

Pela primeira vez desde Abril de 2017, o Partido Social Democrata (SPD) alemão alcançou o mesmo resultado da União Democrata Cristã (CDU/CSU) numa sondagem. No inquérito de opinião semanal do jornal Bild am Sontag, publicado este domingo, os sociais-democratas conseguem igualar o partido da chanceler Angela Merkel com 22% das intenções de voto.

A cinco semanas das eleições que marcam o fim de quase 16 anos de Angela Merkel na liderança do Governo alemão, o seu partido surge em curva descendente nas intenções de voto. Sinal de que os conservadores alemães começam a ver a situação a fugir-lhes das mãos é o facto de, no sábado, a chanceler ter declarado o seu apoio público ao agora líder do seu partido, Armin Laschet.

Foi a primeira vez que Merkel endossou publicamente o líder do Governo da Renânia do Norte-Vestefália como o mais adequado para lhe suceder: “Para ele, sempre foi importante pôr a dignidade individual e inalienável no centro de tudo. Estou profundamente convencida de que é justamente com esta atitude que servirá os alemães como chanceler”, referiu Merkel num acto de campanha em Berlim.

Depois de várias semanas em que a intenção de voto na CDU se manteve estável, ao mesmo tempo que os Verdes viam a ilusão de poderem chegar ao poder esvaziar-se bastante (esta semana desceram mais um ponto percentual para 17%), eis que a boa imagem do vice-chanceler e ministro das Finanças, Olaf Scholz, no Governo de coligação com a CDU/CSU, parece estar a catapultar ganhos para o SPD.

Pelo menos a julgar pelo comportamento das intenções de voto nos dois partidos na sondagem desta semana do Bild am Sontag, com os democratas-cristãos a descer três pontos percentuais e os sociais-democratas a subir dois pontos percentuais.

No inquérito semanal do INSA para o jornal, a aliança da CDU com a CSU nunca tinha tido uma percentagem tão baixa.

Quanto às restantes formações políticas, as intenções de voto mantêm-se relativamente iguais, com o Partido Democrático Liberal (FDP) com 13%, e o partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha com 12%, ambos a subir um ponto percentual. Quanto ao Die Linke, ficou com os mesmos 7% que tinha na semana passada.

Quando questionados sobre quem escolheriam para chanceler (se essa não fosse uma prerrogativa Constitucional do Parlamento alemão), os inquiridos voltaram a escolher maioritariamente o líder do SPD. Scholz subiu esta semana mais cinco pontos percentuais, estando agora com 34%, aumentando consideravelmente a sua vantagem para os demais.

Armin Laschet, por seu lado, continua a cair e esta semana baixou mais três pontos percentuais, para 12%, ficando abaixo da líder dos Verdes, Annalena Baerbock, que se manteve nos 13%.

A sondagem do INSA foi realizada entre 16 e 20 de Agosto para a escolha do partido a votar nas eleições de 26 de Setembro, tendo sido inquiridas 1352 pessoas. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos. A indagação sobre a escolha do chanceler foi feita a 20 de Agosto a 1002 pessoas.