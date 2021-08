Mulher afegã dá à luz a bordo de voo de resgate norte-americano

Uma mulher afegã deu à luz uma menina no sábado logo após aterrar na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, durante um voo de resgate norte-americano do Afeganistão, revelou a Força Aérea dos EUA.

Numa publicação divulgada este domingo na rede social Twitter, o Comando de Mobilidade Aérea dos Estados Unidos afirmou que a mulher entrou em trabalho de parto a bordo de um avião de transporte C-17 durante a segunda etapa da sua viagem para fugir dos taliban, que invadiram Cabul há uma semana. O voo partiu de uma base no Médio Oriente com destino à grande base aérea dos EUA na Alemanha, de acordo com a estação CNN.

A Força Aérea dos EUA revelou ainda que a mãe começou a ter complicações quando o avião estava à altitude de voo, normalmente acima de 28.000 pés (8534 metros), devido à menor pressão atmosférica no avião.

“O comandante da aeronave decidiu descer de altitude para aumentar a pressão atmosférica no avião, o que ajudou a estabilizar e a salvar a vida da mãe”, explica a publicação no Twitter.

Assim que o avião aterrou na Base Aérea de Ramstein, uma equipa médica da Força Aérea dos EUA ajudou a realizar o parto do bebé no compartimento de carga do avião de transporte C-17. A mãe e o bebé foram depois transportados para um centro médico próximo, onde permanecem em bom estado de saúde.

A Base Aérea de Ramstein surgiu como um importante ponto de paragem para as pessoas resgatadas do Afeganistão. Durante uma conferência de imprensa no Pentágono, no sábado, o general Hank Taylor afirmou que os aviões C-17 estão a ser utilizados para transportar as pessoas resgatadas para a Alemanha, de forma a evitar grandes aglomerados no Qatar, onde muitos voos que chegam directos de Cabul têm feito escala.

Na sexta-feira, os voos de resgate dos EUA a partir da capital afegã foram suspensos durante quase oito horas porque a zona de espera na base aérea do Qatar estava lotada, segundo autoridades citadas pela CNN.

Desde o final de Julho, já foram resgatadas do Afeganistão 22.000 pessoas. Só desde 14 de Agosto foram resgatadas 17.000 pessoas, de acordo com o general Hank Taylor.

Segundo a Força Aérea dos EUA, um dos voos de resgate norte-americano que partiu do Afeganistão a 15 de Agosto transportou um número recorde de pessoas: 823. Embora inicialmente tenham sido apenas contabilizadas 640 pessoas a bordo, a Força Aérea dos EUA explicou que foram também transportadas durante esse voo 183 crianças que não tinham sido contabilizadas anteriormente.