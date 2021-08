Japão enfrenta maior vaga e Tóquio pondera usar instalações olímpicas para tratar infectados

Faltam dois dias para o início dos Jogos Paralímpicos em Tóquio, à medida que a cidade se prepara, também, para o número crescente de infecções. Usar as instalações dos jogos para tratar doentes é uma opção em cima da mesa para aliviar a pressão nos hospitais.

A dias de começarem os Jogos Paralímpicos, o Japão enfrenta a pior vaga da pandemia de covid-19, ao registar novamente mais cerca de 25 mil casos nas últimas 24 horas. Este domingo foram registados 4392 novos casos em Tóquio, a capital, segundo informou a emissora estatal NHK, dos quais 30 dizem respeito a participantes dos Jogos Paralímpicos — o maior número até então, disse a organização.

As autoridades da capital nipónica estão a considerar converter alguns dos locais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da cidade em instalações médicas temporárias para combater as crescentes infecções pelo novo coronavírus, que estão a sobrecarregar o sistema de saúde.

Especialistas médicos pediram o uso temporário de instalações da propriedade do governo de Tóquio, como o local de competições de natação Tokyo Aquatics Center e o Musashino Forest Sport Plaza, usado para badmínton, revelou o jornal Sankei. No entanto, os espaços só poderiam ser usados depois dos Jogos, podendo ser necessário mais tempo para concluir os arranjos.

Perante a falta de camas, o governo está a pedir aos cidadãos com sintomas ligeiros que recuperem em casa. A 11 de Agosto, mais de 74 mil pessoas estavam em isolamento, disse o Ministério da Saúde — 13 vezes mais do que no mês anterior. Mais de 80% das camas nos cuidados intensivos de Tóquio estão ocupadas. Os casos graves atingiram recordes de 276 em Tóquio e 1646 em todo o país na terça-feira.

A quinta onda de infecções no Japão, impulsionada pela variante Delta, altamente infecciosa, levou o governo a prolongar o estado de emergência em Tóquio e outras regiões até 12 de Setembro. As 5074 infecções diárias de sábado em Tóquio ultrapassaram o marco dos cinco mil pelo quarto dia consecutivo, pairando perto do recorde atingido a 13 de Agosto, de 5773 casos.

A organização dos Jogos Paralímpicos, que arrancam na terça-feira e se estendem até 5 de Setembro, concordou na semana passada em fazer as provas sem espectadores — uma medida também tomada nos Jogos Olímpicos, recém-concluídos.

Ainda resta discórdia sobre se os Jogos Olímpicos contribuíram, ou não, para o aumento mais recente de infecções. O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, e os organizadores de Tóquio 2020 continuam a insistir que as Olimpíadas são “seguras e protegidas”, contrariando alguns especialistas que acreditam que o evento encorajou um comportamento relaxado que permitiu que o vírus se espalhasse entre o público.