EUA enviam 18 aviões comerciais para a ponte aérea do Afeganistão

Aviões de seis companhias aéreas vão transportar norte-americanos e afegãos dos países vizinhos do Afeganistão para a Europa e os EUA. Frota CRAF foi criada há 70 anos e é apenas a terceira vez que entra em acção.

A Casa Branca ordenou o envio de 18 aviões comerciais para o Afeganistão, onde vão participar na operação de retirada de milhares de cidadãos norte-americanos e afegãos na sequência da tomada do poder pelos taliban.

Num comunicado, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, anunciou que a Secretaria de Defesa norte-americana activou a Frota Aérea Civil de Reserva (CRAF, na sigla em inglês).

A CRAF é uma frota com 553 aviões comerciais de 24 companhias aéreas norte-americanas, de participação voluntária em troca de contratos lucrativos, que pode ser posta ao serviço das Forças Armadas dos EUA em situações de emergência. Foi criada em 1952 na sequência da ponte aérea de Berlim.

Antes do Afeganistão, a CRAF foi activada duas vezes, ambas para o Iraque: no âmbito da Operação Escudo do Deserto (entre Agosto de 1990 e Maio de 1991) e na Operação Liberdade Iraquiana (entre Fevereiro e Junho de 2003).

Para a ponte aérea do Afeganistão foram requisitados 18 aviões comerciais – três da American, da Atlas, da Delta e da Omni; quatro da United; e dois da Hawaiian.

No mesmo comunicado, o Pentágono especifica que os aviões da CRAF não vão aterrar no aeroporto de Cabul, mas sim em países da região (como os Emirados Árabes Unidos e o Qatar) de onde os cidadãos norte-americanos e afegãos serão depois transportados para a Europa e EUA.

A retirada de milhares de norte-americanos e afegãos já levou os EUA a incluírem na operação os gigantes C-5 e KC-10, aviões de reabastecimento que podem ser modificados para transportar passageiros.