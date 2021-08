Com máscara e sem máscara: quão diferentes são os rostos?

À saída da vacinação de jovens com idades entre os 12 e os 15 anos, o fotojornalista do PÚBLICO Paulo Pimenta pediu a quem passava para tirar uma fotografia com e sem máscara. Quão diferentes são os seus rostos?

A máscara tornou-se presença constante por todo o mundo em meados de 2020, por causa da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a covid-19) – a sua utilização é uma das medidas mais eficazes para travar a transmissão do vírus, já que impede a propagação de gotículas e aerossóis expelidos por pessoas que possam estar infectadas. O uso de máscaras na rua continuará a ser obrigatório em Portugal, pelo menos até 12 de Setembro. Em espaços públicos e fechados, o uso da máscara continuará a ser obrigatório.