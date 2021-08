Mourinho e Rui Patrício arrancam aventura italiana com vitória

A Roma sofreu mas acabou por vencer a Fiorentina por 3-1 na primeira jornada do campeonato.

José Mourinho entrou com a Roma a vencer no arranque da Serie A italiana. O técnico viu a sua equipa bater este domingo a Fiorentina perante os seus adeptos, por 3-1, num encontro emocionante.

Com o reforço Rui Patrício na baliza (em grande plano), a equipa da capital beneficiou da expulsão do guarda-redes adversário Bartlomiej Dragowski, logo aos 17’, após derrubar um adversário fora da área. Poucos minutos depois (26’), a Roma chegaria à vantagem, com um golo de Henrikh Mkhitaryan.

Apesar de alinhar com menos um jogador, a Fiorentina conseguiu equilibrar o encontro – 51% de posse de bola ao intervalo - e ameaçou várias vezes a baliza de Rui Patrício ao longo da partida. No segundo tempo, a expulsão de Nicolo Zaniolo (segundo cartão amarelo), aos 52’, as equipas voltaram a ficar em igualdade numérica e a Fiorentina agigantou-se para empatar, aos 60’, por Nikola Milenkovic.

A igualdade demorou quatro minutos. Aos 64’, Jordan Veretout repôs a vantagem para os romanos, bisando aos 80’ para estabelecer o resultado final.