Chelsea vence Arsenal com Lukaku a estrear-se a marcar

O futebolista internacional belga Romelu Lukaku abriu este domingo o caminho à vitória por 2-0 do Chelsea em casa do Arsenal, no seu regresso ao clube inglês, quase oito anos depois, numa transferência milionária.

O avançado belga, que se transferiu do Inter de Milão a troco de 115 milhões de euros, estreou-se hoje no regresso aos “blues” e da melhor maneira na visita ao rival Arsenal, ao fazer o 1-0 aos 15 minutos.

O campeão europeu ainda chegou ao 2-0 aos 35 minutos, por Reece James, assistido por Mason Mount, frente a um adversário que continua longe dos “pergaminhos” da sua história, com a segunda derrota em dois jogos na Liga inglesa.

Para os “gunners”, que tiveram Cédric Soares a titular e Nuno Tavares na segunda parte, a partir dos 66 minutos, o problema já não é a derrota frente a um Chelsea superior, mas a travessia do deserto que tem protagonizado.

A segunda jornada da Liga inglesa fica completa apenas na segunda-feira, com a receção do West Ham ao Leicester, num jogo em que uma das equipas pode juntar-se ao grupo da frente, em caso de triunfo, e quando ambas venceram também na estreia.