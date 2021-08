Cameron Smith como um furacão antes do furacão Henri

Australiano com volta de 60 (-11) bate recorde e apanha Jon Rahm na liderança do The Northern Trust

O australiano Cameron Smith foi a grande figura do terceiro dia do The Northern Trust, com uma volta de 60 pancadas, 11 abaixo do Par 71, que pulverizou por duas pancadas o anterior recorde do campo do Liberty National Golf Club, em Jersey City, New Jersey.

Tal resultado, o mais baixo por ele averbado no PGA Tour, com 11 birdies, proporcionou-lhe uma subida de 24 lugares na tabela para liderar empatado com o espanhol Jon Rahm, n.º 1 mundial, ambos com um total de 197 (-16). Rahm fez 67 (-4) para se manter no topo pelo terceiro dia consecutivo.

“Definitivamente o meu driver colocou-me em boas posições para fazer todos aqueles birdies”, disse Smith, que acertou 11 dos 14 fairways.

Devido à aproximação do furacão Henri, a quarta e última volta desta que é a primeira prova dos play-offs da FedEx Cup foi adiada deste domingo para segunda-feira. Embora amanhã se preveja igualmente más condições meteorológicas, a organização espera conseguir realizar a jornada.

No terceiro lugar, com 198 (-15), encontra-se o sul-africano Erik van Rooyen, autor de um dos três 62 de sábado, juntamente com o irlandês Shane Lowry e o canadiano Corey Conners.

Lowry está no trio dos 6.ºs classificados com 200 (-13), empatado com o norueguês Viktor Hovland (65) e o norte-americano Tom Hoge (67). Conners partilha o 9.º posto com Harold Varner (68), ambos com 201 (-12).

No quarto lugar estão os americanos Tony Finau (68) e Justin Thomas (67). Finau era 2.º aos 36 buracos e jogou a terceira volta no grupo de honra, juntamente com Rahm. Thomas, co-líder aos 18 buracos a par de Rahm, caiu mais uma posição na tabela.

Actual 16.º na FedEx Cup e 28.º no ranking mundial, Cameron Smith teve um putt de 3,5 metros no buraco 18 para marcar 59, mas falhou. Até hoje no PGA Tour, houve 11 jogadores que apresentaram scores nas 50, sendo o recorde de Jim Furyk, com 58.

“Eu acho que é sempre difícil corresponder a uma grande volta com outra grande volta, pelo que este dia de paragem talvez seja positivo para mim”, disse Smith, para quem o putt para birdie falhado no 15 foi mais doloroso que o do 18. “Era mais curto, tinha bom aspecto, era a subir, mas provavelmente [a bola] precisava de mais velocidade”, explicou.

Foi o mais baixo resultado de Smith no PGA Tour, batendo as 62 que havia feito há duas semanas no WGC-FedEx St. Jude Invitational, em Memphis, Tennessee, quando igualou o mais baixo número de putts (18) numa volta do circuito. Nesta prova dos World Golf Championship jogada no TPC Southwind, Smith fazia parte dos líderes a jogar o seu último buraco, mas finalizou-o com duplo bogey para acabar empatado no 5.º lugar.

O australiano de Brisbane de 28 anos soma três vitórias no PGA Tour, duas delas no Zurich Classic of New Orleans, a única prova por equipas do circuito, jogada a pares – em 2017 teve como parceiro sueco Jonas Blixt, em 2021 o compatriota Marc Leishman. O seu outro triunfo foi no Sony Open no Havai, em Janeiro de 2020, em Honolulu.

