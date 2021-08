Benfica vende Waldschmidt ao Wolfsburgo por 12 milhões

Luca Waldschmidt já não é jogador do Benfica. Os “encarnados” chegaram a acordo com o Wolfsburgo para a venda do passe do avançado alemão, a troco de 12 milhões de euros, depois de terem assegurado a contratação do jogador, na época passada, por 15 milhões.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Wolfsburgo para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Gian-Luca Waldschmidt, pelo montante de € 12.000.000 (doze milhões de euros)”, explicam as “águias”, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Adiantando que “a Benfica SAD não terá qualquer encargo com serviços de intermediação relativos a esta transferência”, o clube português finaliza um negócio que abre uma vaga no ataque para um reforço, que deverá ser o extremo sérvio Nemanja Radonjic, ex-Marselha.

Quanto a Waldschmidt, internacional alemaão que chegou à Luz na época passada, abandona Portugal com um registo de 41 jogos e dez golos em 2020-21, a que se somam mais dois golos em dois jogos na época actual.