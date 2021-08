Bayern Munique estreia-se a vencer na Bundesliga

O Bayern Munique estreou-se este domingo a vencer na liga alemã de futebol 2021-22, após derrotar o Colónia, por 3-2, mas não se livrou de um “susto” quando parecia que tudo se encaminhava para uma vitória tranquila.

Os golos só apareceram na segunda parte, quando o incontornável Lewandowski inaugurou para a equipa da casa, aos 50 minutos, e Serge Gnabry (59') ampliou, pouco depois, mas a reacção do Colónia não se fez esperar, com Anthony Modeste (60') e Mark Uth (62') a reporem a igualdade num espaço de três minutos.

Valeu aos bávaros a inspiração de Serge Gnabry (71'), que, com um remate ao ângulo superior direito da baliza dos visitantes, selou o resultado final e o primeiro triunfo da equipa de Julian Nagelsmann no campeonato, após o empate (1-1) na visita ao Borussia Mönchengladbach, na ronda inaugural.

Na outra partida do dia, o Hoffenheim e União Berlim empataram 2-2, numa partida onde os berlinenses se adiantaram por Niko Giesselman (10), mas permitiram a reviravolta da equipa da casa, por Kevin Akpoguma (14') e Jacob Brunn Larsen (30'), antes de Taiwo Awoniyi (47') selar a igualdade a abrir a segunda parte.

A jornada teve início no sábado, quando o Borussia Dortmund foi surpreendido com uma derrota por 2-1 no terreno do Friburgo e o Wolfsburgo assumiu o comando da Bundesliga ao somar a segunda vitória consecutiva na competição, por 2-1, sobre o Hertha Berlim.

O Bayer Leverkusen assumiu-se, depois, como o mais próximo perseguidor, após golear, em casa, o Borussia Mönchengladbach, por 4-0, enquanto o Bochum somou a primeira vitória no campeonato, por 2-0, sobre o Mainz.

O Greuther Furth empatou em casa com o Arminia Bielefeld (1-1) e na véspera, sexta-feira, Leipzig ganhou ao Estugarda por 4-0, com o internacional português André Silva a estrear-se a marcar nesta temporada, fixando o resultado final aos 65 minutos.

O Wolfsburgo, única equipa que venceu nas duas primeiras jornadas da Bundesliga, lidera isolado com seis pontos, seguido de Hoffenheim, Bayer Lverkusen, Bayern Munique e Friburgo, todos com quatro pontos.