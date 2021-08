Adeptos do Nice invadem relvado e interrompem jogo com o Marselha

Os adeptos do Nice invadiram o relvado quando a sua equipa vencia o Marselha por 1-0, na terceira jornada da I Liga francesa de futebol, provocando a suspensão do encontro aos 74 minutos.

Elementos dos grupos radicais saltaram os painéis publicitários que separavam a bancada do relvado e tentaram agredir os jogadores do Marselha, após Dimitri Payet ter “devolvido” uma garrafa lançada desde o topo Norte, onde se sentam os “ultras” do Nice, quando se preparava para bater um pontapé de canto.

Os acontecimentos resultaram numa invasão de campo e numa autêntica “batalha campal”, que obrigou todos os jogadores a recolherem aos balneários e levou o árbitro, Benoit Bastien, a suspender a partida quando o Nice vencia com um golo de Kasper Dolberg (49).