Três anos e milhares de euros depois, o Portugal Muito Maior continua a marcar passo

Liderada por João Gil, a estrutura de missão que o Governo encarregou de criar a “Maior Comunidade de Músicos Portugueses do Mundo” acabou em Dezembro. Mas só no final deste ano a plataforma digital do projecto deverá estar online .

Em Maio de 2018, era publicada em Diário da República a resolução do Conselho de Ministros que criava o Projecto Meridiano e a estrutura de missão, liderada pelo músico João Gil, que devia pôr em prática, com verbas do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, a “Maior Comunidade de Músicos Portugueses do Mundo”​. Focada na internacionalização da música portuguesa, a estrutura tinha até ao final de 2020 para “conceber e testar o uso das novas tecnologias e plataformas de informação e comunicação para divulgar as criações, na diplomacia pública e na acção cultural externa”.