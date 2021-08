Pat Hitchcock (1928-2021): a filha certinha do mestre do suspense

A actriz Patricia Hitchcock, filha única do realizador Alfred Hitchcock e da sua mulher Alma Reville, morreu no passado dia 9, aos 93 anos, na sua casa em Thousand Oaks, na Califórnia. Habituada a conviver com estrelas de cinema desde a infância, não admira que tenha sempre desejado ser actriz, sonho que acabou por concretizar, ao seu modo discreto e disciplinado, antes de se dedicar a tempo inteiro à vida familiar.