Bye Bye Love”: Morreu Don Everly, o barítono inconfundível dos Everly Brothers

Don Everly, um dos irmãos que nos anos 1950 e 1960 ocuparam os tops com temas como as emblemáticas Bye Bye Love e All I Have to Do Is Dream, morreu em Nashville no sábado aos 84 anos, noticiou na madrugada deste domingo o diário Los Angeles Times. O óbito do irmão de Phil Everly, que morreu em 2014, foi confirmado por um porta-voz da família — que não identificou a causa da morte do músico.