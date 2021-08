À procura da verdade sobre Deus, o nada, os vírus, os números e os humanos

Dois professores da Universidade do Porto escreveram um livro a quatro mãos sobre o mundo. Em Que Coisa é o Mundo somos convidados para um debate intelectual cheio de ciência e temperado com humor sobre as inatingíveis “verdades oficiais”.

“Quem somos nós? Seremos apenas um conjunto de átomos e moléculas? E os vírus? São ou não seres vivos? Os números existem ou são imaginários? O nada existe? Existe Deus? Estas são dúvidas que o Presidente de um hipotético país quer ver respondidas assertivamente pela CEC – Comissão de Ensino e Cultura do Senado”, lemos na sinopse para a contracapa do livro Que Coisa é o Mundo (O Estado Dogmático). Manuel João Monte, professor de química e bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e Sofia Miguens, professora catedrática no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, são os autores da trama divertida e cheia de saber.