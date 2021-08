Os portugueses não são negacionistas

Na mesma semana em que a vacinação integral contra a covid-19, em Portugal, atinge a inoculação de 70% da população, o país assistiu a inusitadas acções perpetradas por negacionistas. No sábado à noite, à porta do centro de vacinação de Odivelas, o vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da task force responsável por esta campanha de vacinação, foi recebido por uma ou duas dezenas de pessoas, que não encontraram melhor palavra de ordem contra a vacinação do que chamar “assassino” ao vice-almirante.