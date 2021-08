O “contra-regra” de António Costa

Discreto e informado, Tiago Antunes está no centro nevrálgico da governação de António Costa. É a ele que cabe fazer as ligações entre o primeiro-ministro e os vários membros do Governo.

Tiago Antunes é, desde 2019, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, um lugar no Governo que o próprio define como o de “alguém que funciona como um contra-regra”, que “não está no palco, mas garante que tudo aquilo que tem de se passar no palco acontece no momento certo, com os protagonistas certos e de acordo com o previsto”.