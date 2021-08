Tiago Antunes: “A Constituição não pode ser uma moeda de troca”

Acredita que o Orçamento do Estado para 2022 vai ser viabilizado pelo PCP e pelo BE e que se repetirá o que “foi possível no passado”, tanto mais que o país está “a procurar sair de uma crise económica e social grave”. Já em relação à coabitação entre Presidente e primeiro-ministro considera que ambos mantêm “exactamente” o “mesmo tipo de relação”, que é “bastante profícua”.