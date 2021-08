António Costa no meio da ponte

Faz parte da tradição da política um primeiro-ministro dar boa conta da sua governação e não é por isso de estranhar que António Costa se vanglorie das suas façanhas. Faz igualmente parte dos manuais acenar aos governados com a promessa de uma inexorável caminhada em direcção à felicidade geral. Na sua entrevista ao Expresso deste fim-de-semana António Costa esmerou-se em cultivar quer o sucesso dos seus governos, quer o retrato risonho do futuro do país. Convém por isso situar o alcance de um e outro. E notar que o brilho que extrai do presente não bate certo com a sua ambição para o futuro.