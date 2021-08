Nuno Brandão Costa. Terminal Intermodal de Campanhã

No sétimo episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da produtora de filmes de arquitectura Building Pictures, conversa com o arquitecto Nuno Brandão Costa, que fala sobre o projecto do Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), localizado na zona Oriental do Porto.

O concurso, promovido pela Câmara Municipal do Porto, pretendia articular os serviços já existentes – como o ferroviário e o metro – com o transporte rodoviário, colectivo e particular. A proposta do arquitecto Nuno Brandão Costa foi seleccionada entre as 22 candidaturas e mereceu a unanimidade do júri por valorizar o espaço para os utentes na futura gare, bem como a sustentabilidade ambiental.

Com uma área bruta de construção de cerca de 24 mil metros quadrados, o projecto do Terminal Intermodal de Campanhã visa diminuir o uso do automóvel no centro urbano e fomentar a mobilidade de transportes, passageiros e residentes.

Ao longo da entrevista, compreendemos a acção estruturante que o projecto assume num território alargado, nomeadamente para os habitantes daquela área da cidade que passarão a contar com um espaço ajardinado com mais de 30 mil metros quadrados. Segundo o arquitecto, este espaço verde funcionará como um “pequeno pulmão” na zona Leste da cidade, contribuindo para a redução de emissões poluentes.

Com vista também a incentivar o uso do transporte público e reduzir as emissões de CO2, o projecto engloba um espaço para estacionamento, que se situa no patamar inferior e com capacidade para mais de 268 lugares, num regime de Park & Ride.

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

