Dois cursos ao mesmo tempo? Não é fácil, nem impossível: “Se é para arriscar, é agora”

Foi em 2014 que Juliana Couras entrou no mestrado integrado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Estava feliz e sabia que era por ali que queria ir, até que no segundo ano começou a ler mais textos sobre neurociência. “Percebi que não sabia absolutamente nada da área”, começa por explicar ao P3. “Então decidi que precisava de aprender mais sobre matemática e programação.”