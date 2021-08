No Dia do Animal Abandonado, cinco artigos sobre animais que só querem fazer companhia

No Dia do Animal Abandonado, que se celebra no terceiro sábado de Agosto, relembramos cinco artigos protagonizados por animais de companhia que o deixaram de ser.

Benson foi abandonado — depois, tornou-se uma estrela do Instagram

Foi encontrado a vaguear pelas ruas do Dubai, depois de a família com quem vivia ter mudado de casa e deixado o gato para trás. Os novos donos chamaram-lhe Benson, levaram-no para os Estados Unidos da América e transformaram-no num fashionista que veste (quase) tudo o que lhe propõem.

João retrata cães para lhes arranjar uma nova casa

Uma boa fotografia pode ser o tão esperado bilhete para uma adopção responsável, acredita o fotógrafo que começou a levar a câmara nas visitas a abrigos para animais. Com um cenário neutro por trás, de laço ou coleira posta, apresenta nas redes sociais os futuros animais de companhia — e já conseguiu transformar amores à primeira vista em histórias com um final feliz.

Eles “nunca te vão esquecer”

O vídeo de uma campanha de sensibilização contra o abandono de animais foi publicado nas vésperas do Verão de 2019, mas, infelizmente, a mensagem está longe de estar desactualizada. O abandono de animais de companhia é crime em Portugal, podendo ser punido com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias.

Estes gatos perderam mais do que a visão

Casey Christopher fotografa gatos cegos, abandonados e doentes — os animais que mais dificilmente serão adoptados, acabando por ficar nos abrigos a vida toda. Por detrás de cada fotografia, está um passado turbulento. Mas o fotógrafo aproxima-se, prepara o cenário e foca-se num possível futuro.

Fotogaleria Andreia Cunha

Um cão abandonado tentou roubar um peluche cinco vezes. Foram adoptados, juntos

É uma história de filme que aconteceu na vida real, durante um ano marcado pela pandemia de covid-19. Fixado no mesmo unicórnio roxo, um cão abandonado invadiu cinco vezes uma loja da cadeia norte-americana Dollar General, na Carolina do Norte. Sem saberem o que mais fazer para o demover, os funcionários ligaram para os serviços de bem-estar animal do governo local e o cão, que os esperava no parque de estacionamento, foi levado. Vale a pena ler o resto da história.

Não queremos imagens de cachorrinhos — queremos conhecer o teu cão velhinho

Porque os cães seniores são os que mais são abandonados e os que menos voltam a ser adoptados, quisemos conhecer as companhias de muitos anos dos leitores do P3. Recebemos centenas de histórias e imagens que compilámos nesta fotogaleria de amizades sem prazo de expiração.