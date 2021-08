Afeganistão

Espectáculo chocante, degradante, vergonhoso, selvático e doloroso, o que se passa no ano 2021 da era de Cristo no aeroporto de Cabul, onde milhares de afegãos pretendem fugir do país. A entrada do Exército americano e agora a saída são a causa desta barbárie a que tristemente assistimos. Todos estes interesses, de um lado e doutro, pondo em jogo a vida de seres humanos, são atitudes indignas de seres humanos civilizados. Bem prega a ONU na pessoa do seu presidente, mas, infelizmente, a bradar no deserto. Os interesses versus dinheiro ultrapassam o razoável. De resto, exemplos destes se vão passando em diversos ramos da vida. Atente-se no futebol. Hoje em dia começa-se a falar na lua, acabando no dinheiro. Seria interessante saber-se a origem das armas empunhadas pelos afegãos.

Carlos Leal, Lisboa

“Quando Portugal invadiu três países em África”

No artigo de Irene Pimentel intitulado “Quando Portugal invadiu três países em África” (PÚBLICO, 17.08.2021), a autora refere que “a PIDE e o Comando Naval português levaram a cabo uma operação clandestina na região de Mtwara, na Tanzânia, em Novembro de 1966, visando atingir a Frelimo e em particular eliminar o seu dirigente de então, Lázaro Kavandame”.

Pena é que a autora não conte a história até ao final. Sim, porque o nacionalista moçambicano Lázaro Kavandame não foi morto pela PIDE na citada invasão da Tanzânia em 1966, mas viria a ser morto pela Frelimo em M’telela, província do Niassa, em 25 de Junho de 1977, conjuntamente com centenas de outros nacionalistas moçambicanos (Uria Simango, Mateus Gwengere, Paulo Gumane, Lourenço Biha, Joana Simeão, Narciso Mbule, Basílio Banda, Júlio Razão Nília, etc., etc., a maior parte deles que estiveram na origem da criação da Frelimo), colocados vivos numa vala escavada, cheia de lenha, regada com gasolina, e ateada com fogo.

Se a professora quiser, posso fornecer toda a documentação histórica sobre o assunto e a lista total de mais uma centena dos nacionalistas moçambicanos assassinados em M’telela.

Carlos Antunes, Parede

Vacinação

A quem o devemos o regresso à normalidade? Gouveia e Melo, vice-almirante da Marinha. A antecipação do objectivo de ter 70% da nossa população praticamente vacinada, é da responsabilidade de Gouveia e Melo, pois sem a sua entrada decisiva neste dossier, como também a sua rectidão, e acima de tudo moral, nada tinha sido feito. Diariamente surgem nas nossas televisões, entrevistas, comentários e opiniões sobre esta pandemia, salvo erro, apenas duas ou três vezes, se viu o vice-almirante Gouveia e Melo... pois estava a trabalhar. Tudo o resto é protagonismo...

Tomaz Albuquerque , Lisboa

O meu carteiro é melhor do que o do MEC

As silly news não têm espaço para medrar no quadro sinóptico mundo. Ao lado de temas como Afeganistão, alterações climáticas, covid, tudo o resto perde relevância. As questões de sobrevivência colonizam a nossa existência, expurgando-a dos prazeres da vida bela.

O MEC, na edição do PÚBLICO de ontem, escreveu sobre estas coisas da vida bela e eu solidarizei-me com o seu problema. Lamenta-se o bon vivant da sua pequena caixa do correio e da incúria do carteiro que lhe arruinam um dos grandes prazeres da vida, a leitura de revistas e livros nas devidas condições. É por isso que não tenho caixa de correio.

O Alexandre, provavelmente o melhor carteiro do mundo, sabe que as revistas e os livros são para deixar na casa da sogra. Não na caixa de correio, mas na cozinha. A porta está aberta, a sogra anda nas imediações a tratar da vida. Lamento por ti, Miguel.

Sérgio André Ferreira, Caveira (Flores)

Histórias municipais

Li com muito interesse o artigo relativo ao espólio do fotógrafo Américo Ribeiro, de Setúbal. A Câmara Municipal de Setúbal como guardiã do espólio deste fotógrafo mostra-nos a importância histórica, cultural e sociológica para a cidade de Setúbal e arredores. É normal que os dirigentes municipais se preocupem, e bem, com a solução dos problemas das suas gentes aquando da sua eleição, mas será que um município sem a memória histórica poderá pensar devidamente o futuro? Conhecer o passado recente das suas gentes é o melhor caminho para dar resposta aos seus problemas, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira