Ei, Tom Sawyer, vamos a Tibaldinho?

Tibaldinho, Molelos e Várzea de Calde são nomes desconhecidos da maioria de nós. À excepção de quem vive nas imediações, poucos serão capazes de dizer que todas são localidades do distrito do Viseu e que de lá saem bordados, cerâmicas e linhos que levam mais longe o nome da região. Foi justamente por isso que a região Viseu Dão Lafões decidiu lançar um novo roteiro turístico que propõe vários itinerários pelos recursos patrimoniais de natureza material e imaterial dos 14 municípios que a integram. A Maria José Santana e o Nelson Garrido andaram por lá a descobrir as mãos que dão vida a peças de artesanato únicas. Pelo meio, espreitaram também o renovado Hotel Montebelo Príncipe Perfeito.

Mais a norte, o Mário Barros foi explorar o tapete complexo de territórios, costumes e gastronomias do Minho, que está cada vez mais bonito e a olhar para o futuro, bem agarrado às raízes. Ao fim de três dias entre Ponte de Lima, Vila Verde, Monção e Paredes de Coura, voltou com uma pergunta-certeza: como não #amarominho?

Luís Simões e Anisa Subekti continuam a pedalar Portugal acima. Ao fim de 47 dias em viagem, fizeram já 1187 quilómetros e no caderno de Luís moram 85 desenhos. Entre Miranda do Douro e Montalegre, a etapa desta semana, puseram-se também a contabilizar os amigos que a viagem lhes dá.

Por falar em viagem, a Andreia Marques Pereira e a Ana Marques Maia andaram por Bilbau, na vizinha Espanha, e contam como é que, de patinho feio, a cidade capital da Biscaia se tornou um cisne de olhos postos no futuro. Ora espreite.

No capítulo dos vinhos, o Pedro Garcias conclui o seu relato sobre o vinho do Porto e a “bestialidade inglesa” segundo Camilo Castelo Branco e o José Augusto Moreira e o Manuel Carvalho apresentam as novidades da semana. Já o Miguel Esteves Cardoso exorta-nos a prepararmos um Arnold Palmer à maneira de cada um.

A Carla B. Ribeiro apresenta-nos o Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, um SUV cheio de atributos para conquistar fãs, a começar pela mecânica, híbrida de ligar à corrente.

Deixo para o fim duas memórias: a da leitora Manuela Santos, que nos escreve sobre a aldeia de Cerdeira, e a do Luís J. Santos, que foi à infância das suas viagens e voltou para agradecer ao Tom Sawyer e a todo um universo de desenhos animados que o transformaram e tornaram um potencial viajante. É uma delícia, esta crónica.

Com esta me despeço. Volto no próximo sábado, com mais sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana, boas férias, se for caso disso, e boas fugas!

Vale a pena saber

Turistas nas Astúrias queixam-se de galos, vacas, burros. Resposta oficial: isto é o campo, se não aguentas, não venhas

Feira do Livro do Porto dá o mote a visitas guiadas: “um consultório de letras” e uma cidade literária “trocada por miúdos”

Paredes já tem uma piscina ao ar livre

“Madeira, Jardim da Esperança”: o regresso da Festa da Flor com cortejos, mostras, música e moda

Henrique Sá Pessoa vai abrir restaurante em Amesterdão