“Sinal terrível para as mulheres”: rede Haqqani, ligada à Al-Qaeda, encarregue da segurança em Cabul

A rede Haqqani, organização ligada aos taliban e que mantém vínculos estreitos com a Al-Qaeda, foi encarregada de garantir a segurança em Cabul, segundo o canal de televisão afegão 1TV News. Gulbuddin Hekmatyar, senhor da guerra que faz parte do denominado Conselho Consultivo (formado para negociar com os taliban), já se reuniu com Khalil al-Rahman Haqqani, irmão do comandante Jalaluddin Haqqani (morto em 2018) e tio de Sirajuddin Haqqani, que actualmente lidera a rede Haqqani.