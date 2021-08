Pela primeira vez na história do Brasil, um Presidente entra com pedido para destituir juiz do Supremo

Jair Bolsonaro quer afastar o juiz Alexandre e avançou com o pedido contra Alexandre de Moraes na sexta-feira. Supremo Tribunal Federal emitiu uma nota onde “manifesta total confiança” no juiz.

O Presidente Jair Bolsonaro entrou na tarde de sexta-feira com um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além da destituição do cargo, Bolsonaro pede o afastamento do ministro de funções públicas por oito anos.