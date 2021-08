Irmão do ex-Presidente afegão jura lealdade aos taliban

O irmão do ex-Presidente afegão Ashraf Ghani, Hashamt Ghani Ahmadzai, declarou a sua lealdade aos taliban numa cerimónia realizada na capital do Afeganistão, Cabul.

Hashamt Ghani, chefe do Grande Conselho de Kuchi (nómadas) no Afeganistão, não desempenhou nenhum cargo oficial durante os oito anos em que o irmão esteve no poder.

A ceremónia foi registada num vídeo a que a agência afegã Khaama Press teve acesso, em que se pode ver como Ghani jura lealdade ao grupo perante Khalil al-Rahman Haqqani, irmão do comandante Jalaluddin Haqqani (morto em 2018) e tio de Sirajuddin Haqqani, que actualmente lidera a Rede Haqqani, aliada dos taliban e relacionada com a Al-Qaeda.

Khalil Haqqani assumiu a chefia da segurança de Cabul.

Hashamt Ghani não foi o único a jurar lealdade às forças que reconquistaram Cabul quase 20 anos depois de terem sido expulsas pelas forças dos EUA e da NATO.

Antes do irmão do ex-Presidente, que fugiu do país antes da chegada dos taliban a Cabul e vive agora no exílio nos Emirados Árabes Unidos, também o governador da província de Cabul, Ahmadullah Alizai, e vários comandantes da polícia nacional prometeram cooperar com quem assumiu agora o controlo do país, avança a agência afegã.