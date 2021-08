Gustavo Carona: “Já era um dos países com maiores lacunas humanitárias e agora será pior”

O médico intensivista do Hospital de Matosinhos começou a fazer missões humanitárias em 2009. Há nove anos este no Afeganistão.

Gustavo Carona é médico anestesista e intensivista no Hospital de Matosinhos, mas desde 2009 que se dedica a acções humanitárias e já passou por inúmeros locais de conflito. Durante três meses, com os Médicos Sem Fronteiras, esteve em Lashkar Gah, um território a sul do Afeganistão, controlado pelos taliban.