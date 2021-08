Vizinhança, um património da rua

Sempre que o tempo começa a arrefecer depois do calor sufocante de um dia de Verão, ainda é certo que veremos os andaluzes de Algar sentados nas suas cadeiras, à porta de casa, para uma conversa ao sabor da brisa fresca e das estórias que cada um tem para contar. Por ali, neste pequeno município espanhol na província de Cádis, onde vivem cerca de 1400 pessoas, a tradição do corro de sillas al fresco ainda é o que era. Para as celebrar, e para as proteger das correntes do tempo, o presidente da câmara decidiu candidatar este hábito a património cultural imaterial da UNESCO, como o El País noticiou, esperando que tenha lugar nessa lista em que constam outros rituais tão mundanos como a cultura da sauna na Finlândia e da cerveja na Bélgica ou uma competição de corte de relva comum na Bósnia-Herzegovina.