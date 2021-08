Havia certas palavras que captavam a atenção do Jaime. Entre as que ouvia e lia, fazia o seu registo. Podiam ser “palavras leves e doces”, como “luz”, “flor”, “mãe” e “mel”, ou outras “bonitas de duas sílabas”, como “vida”, “sonho”, “bruma”. Algumas, polissílabas, “soavam como pequenas canções”: o caso de “guacamole”, “caleidoscópio” ou “sinfonia”.

Não compreendia certas palavras, mas adorava dizê-las: “efervescente”, “vociferante”, “aromática”. E considerava que algumas “soavam exactamente àquilo que queriam dizer”, como “borrão”, “torrencial”, “rugido”. Acrescentaríamos “catrapiscar”, uma das nossas preferidas pela expressividade.

Quanto mais palavras aprendia, melhor conseguia partilhar com os outros tudo que pensava, sentia e sonhava pág. 27

As colecções do rapaz eram temáticas: sonho, ciência, tristes, acção, poético. Foi quando as transportava que tropeçou e as palavras voaram, misturando-se todas na queda. “Palavras grandes com palavras pequenas. Palavras tristes com palavras sonhadoras.” Percebeu que nunca imaginara que certas palavras poderiam estar lado a lado. Gostou.

Fez poemas, canções e descobriu o poder de certas palavras e frases, como “desculpa”, “eu compreendo”, “obrigado”, “gosto de ti”.

“Quanto mais palavras aprendia, melhor conseguia partilhar com os outros tudo que pensava, sentia e sonhava.” O que não acontece só ao Jaime, mas a todos nós. Quanto mais palavras, melhor.

Ajudar as crianças mais “difíceis“

Peter Hamilton Reynolds nasceu no Canadá em 1961 e tem um irmão gémeo, com quem fundou a empresa de meios educativos FableVision. Assina o livro O Ponto, editado em Portugal, pela Bruaá, traduzido para dezenas de línguas, muito premiado e transformado em cinema de animação.

Procura hoje as tuas palavras. Diz ao mundo quem tu és e como vais fazer para o melhorar pág. 40

“A sua paixão pela educação é a força motriz da sua acção. Muito do seu tempo é dedicado a ajudar crianças, especialmente as mais ‘difíceis’. ‘Eu fui um deles. Nem todos têm a sorte de ter um professor que veja neles algum potencial’”, lê-se no site da editora portuguesa.

Neste livro, aconselhado por Michelle e Barack Obama, o autor, de forma poética e sonhadora, incita os pequenos leitores a encontrarem a sua voz e a melhor forma de se darem a conhecer aos outros.

No final, papéis esvoaçantes convidam: “Procura hoje as tuas palavras. Diz ao mundo quem tu és e como vais fazer para o melhorar.” Um bom desafio.

O Menino Que Colecionava Palavras Texto e ilustração: Peter Hamilton Reynolds

Tradução: Carla Maia de Almeida

Edição: Editorial Presença

40 págs., 11,90€

