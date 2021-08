Hotel Príncipe Perfeito: o descanso mora numa extensa área de jardim

A unidade hoteleira da cadeia Montebelo Hotels & Resorts intensificou a sua relação com a natureza e a paisagem verdejante que a ladeia. Localizado a poucos minutos do centro de Viseu, o Príncipe Perfeito está agora mais aprazível e elegante.

São mais de 6500 metros quadrados de área verde e jardins. Um cenário bucólico que também funciona como uma espécie de barreira antipreocupações. Está mais do que justificada a decisão de o hotel Príncipe Perfeito ter acrescentado a palavra Garden (jardim) ao nome – é agora Montebelo Príncipe Perfeito Viseu Garden Hotel – após a profunda requalificação que sofreu há um ano. Fez-se ainda mais moderno e fortaleceu a sua ligação com a natureza. Também ganhou mais dois quartos – passou de 45 para 47 – e está cada vez mais apostado em afirmar-se como uma excelente opção para quem procura uma escapada em plena de natureza, mas a uma curta distância do centro da cidade de Viseu.