“Se os franceses descobriram que a ria Formosa tem excelentes condições para produzir ostras, por que não haveríamos nós de as produzir?”

Há cerca de 15 anos começaram a chegar ostricultores franceses à ria Formosa, encantados pelo facto de, em Portugal, se demorar metade do tempo para fazer uma ostra por comparação com as produções de Arcachon. Neste episódio ouvimos a presidente da Associação dos Moradores da Ilha da Culatra, Sílvia Padinha.

Programa realizado com o apoio dos EEA Grants, através do programa Crescimento Azul.