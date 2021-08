O Vinho do Porto e a “bestialidade inglesa” segundo Camilo Castelo Branco (fim)

Sim, em duas décadas, o preço médio das uvas para vinho do Porto pago aos agricultores baixou cerca de 200 euros em pipa. Por mais contas que se façam, não há nenhuma razão económica que explique o facto de o preço por pipa oscilar hoje entre os 900 e os 1100 euros, quando no final do século passado e no início deste era da ordem dos 240 contos (o equivalente a 1200 euros).