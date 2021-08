Aldeia de Cima Garrafeira: um branco que puxa o Alentejo para outros patamares

É à procura de um branco de grande classe, marcante e sofisticado, que Luísa Amorim não se tem poupado a esforços na sua propriedade da serra do Mendo, no Alentejo. Da vinha às condições da adega, equipamento e cuidados enológicos, tudo alinha pelo padrão da exigência. Uma procura que se apoia na ancestralidade e tradição dos vinhos da região, local onde “a quietude do tempo permite interpretar as origens, respeitando os elementos primários de solo, clima e casta”, como descreve a produtora.