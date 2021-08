Plenos poderes, magro salário

A confiança nas capacidades de Carlos Silveira para gerir a Azores Parque (AzP) foi tanta que, logo a 2 de Maio de 2019, apenas 20 dias após tomar posse, recebeu uma procuração do também administrador e accionista Khaled Saleh, a conceder-lhe plenos poderes. A justificação do empresário brasileiro foi residir na Bobadela e deixar de ter disponibilidade para se deslocar aos Açores, apesar de ser na altura também administrador da SAD do Santa Clara.