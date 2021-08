Defesa do Benfica fez a diferença no ataque

“Encarnados” bateram o Gil Vicente e vão continuar no topo da classificação da Liga após a 3.ª jornada, com um registo 100% vitorioso.

A mesma fórmula, o mesmo resultado. Jorge Jesus voltou a lavar a cara ao Benfica, há várias semanas dividido entre as frentes nacional e europeia, e a equipa respondeu da melhor forma. Num jogo de sentido único, os “encarnados” demoraram a quebrar a resistência do Gil Vicente, mas, quando o conseguiram, fizeram-no em dose dupla (0-2) e, à 3.ª jornada, mantêm-se no topo da tabela classificativa.

Este é um daqueles casos em que pode dizer-se, sem margem de erro, que a defesa foi o melhor ataque. Com Gilberto, Gil Dias, Meïte, Taarabt, Everton e Gonçalo Ramos de início, o Benfica cedo tomou conta das operações, no seu habitual 3x4x2x1, forçando o adversário a trabalhar sem bola.

Com os alas muito por dentro e um posicionamento agressivo, as “águias” encontraram com alguma facilidade espaço para trabalhar dentro do bloco contrário (mérito de Meïte, Taarabt e Everton, essencialmente), mas não foram capazes de definir com o nível necessário para se colocarem cedo em vantagem. Taarabt começou por ameaçar com um remate ao poste (9’), Gilberto colocou a bola na baliza e viu o lance anulado por fora-de-jogo (10’), Taarabt bateu um livre directo para defesa de Kriticiuk e Yaremchuk atirou por cima, após toque de calcanhar de Everton (33’).

Em 4x4x2, o Gil Vicente optou por não pressionar a primeira fase de construção adversária e essa liberdade deixou Veríssimo, Otamendi e Morato confortáveis com bola. E se Gilberto (à direita) e Gil Dias (à esquerda) se limitaram a criar superioridade com bola, raramente tomando as melhores decisões no último terço, acabou por ser no corredor central que a equipa evidenciou mais lucidez.

Um remate de fora da área de Fujimoto, para defesa fácil de Vlachodimos, foi o que o Gil Vicente levou para o balneário ao intervalo. Isso e um guarda-redes altamente motivado, que continuaria a adiar o golo adversário no reatamento. Jorge Jesus foi obrigado a mexer mais cedo do que pretendia, retirando tempo de descanso a João Mário e Pizzi, e o impacto foi imediato, com uma circulação de bola mais fluída e um cruzamento teleguiado que Gonçalo Ramos desaproveitou, já dentro da pequena área (64’).

Positivo/Negativo Positivo Meïte Exibição sóbria e eficaz do médio francês. Muito forte nos duelos, ajudou a equipa a bascular e descomplicou o jogo com bola. Num par de transições, mostrou ainda que está a recuperar os índices físicos ideais.

Positivo Lucas Veríssimo O golo foi apenas a cereja em cima de um bolo de excelentes decisões. Impecável no posicionamento e no timing de desarme, com a bola nos pés torna-se num defesa invulgar.

Positivo Kriticuk Um conjunto de boas intervenções adiou o golo do Benfica. Foi ele que manteve o Gil Vicente no jogo até aos últimos minutos da partida. Negativo Gilberto Muito activo em ataque posicional, surgiu algumas vezes em posição para finalizar, mas as decisões com bola, no corredor, continuam a transbordar de precipitação.

O Benfica mostrava vontade de correr mais riscos e antes já tinha visto um novo golo anulado (no caso a Yaremchuk, aos 56’), quando começava a explorar melhor a largura. Ricardo Soares percebeu que o Gil estava em apuros e mudou a estrutura, lançando Hackman e passando a jogar com uma linha defensiva de cinco (5x4x1). Mas o aperto era grande e o desgaste acumulado nos minhotos indisfarçável.

Kritciuk foi defendendo o que podia, incluindo um remate potente, em zona frontal, de João Mário (81’), mas aos 84’ foi impotente para travar o desvio de Lucas Veríssimo. Um remate frustrado de Pizzi foi aproveitado pelo central brasileiro, que bisou no campeonato, com uma conclusão de pé esquerdo (84’).

O Benfica dava expressão ao domínio avassalador que exercia, mas o momento mais exuberante da partida estava guardado para os 88’. Grimaldo, saído do banco aos 71’, arrancou um remate em arco a mais de 20 metros da baliza e assinou um golo para ver e rever. Era o cheque-mate num Gil Vicente que gerou apenas uma ocasião de perigo no segundo tempo (Murilo, aos 60’) e que nunca saiu verdadeiramente do modo de sobrevivência.

Com este resultado, o Benfica mantém o registo 100% vitorioso na presente temporada e leva na bagagem, para Eindhoven, uma dose extra de confiança, para aplicar num jogo que vale milhões.