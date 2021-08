A pandemia não matou o cante, mas também não o pôs mais forte

Desde o “dia mágico” em que foi classificada Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO, a mais expressiva manifestação cultural alentejana vem-se debatendo entre o apego à tradição e as exigências da contemporaneidade. O novo museu que agora abriu em Serpa é uma boa notícia em tempos difíceis: a covid-19 fez mossa nesta prática coral fundada no convívio e no colectivo.