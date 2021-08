Linhas vermelhas: Portugal com “elevada intensidade, mas com tendência estável”

O relatório do INSA e da DGS revela que a variante Delta continua a ser a variante do novo coronavírus dominante em Portugal e representa já 99,5% dos casos.

O relatório de monitorização das “linhas vermelhas” dá conta que a “análise dos diferentes indicadores" da covid-19 revela uma “actividade epidémica de SARS-CoV-2 de elevada intensidade, com tendência estável a nível nacional”. Contudo, como consta do documento elaborado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), divulgado esta sexta-feira, nas regiões do Alentejo e do Algarve e no “grupo etário dos dez aos 29 anos” revela-se uma “provável tendência crescente”.

A variante Delta (B.1.617.2), originalmente associada à Índia, continua a ser a variante do novo coronavírus dominante em Portugal e representa já 99,5% dos casos (avaliados na semana de 2 a 8 de Agosto), de acordo com o relatório.

A mortalidade por covid-19, manter-se-á “provavelmente elevada, mas com tendência constante.” Além disso, apesar de a mortalidade “específica” por covid-19 (18,1 óbitos em 14 dias por milhão habitantes) ter, actualmente uma “tendência estável”, continua, à semelhança da semana passada, acima do limiar preconizado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês). É de notar que no último balanço este indicador revelava uma tendência “crescente”.

No que diz respeito ao índice de transmissibilidade da doença — denominado R(t) — o valor é inferior a 1, “indicando uma tendência estável a decrescente da incidência de infecções por SARS-CoV-2, a nível nacional (0,98) e nas regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo.” Já no Centro, Alentejo e Algarve o R(t) é ligeiramente superior a 1, correspondendo a uma tendência de “incidência constante a crescente nestas regiões”, lê-se no relatório.

As autoridades de saúde alertam que “se estas taxas de crescimento se mantiverem, o limiar da taxa de incidência a 14 dias de 960 casos por 100.000 habitantes poderá ser atingido em duas semanas a um mês na região Algarve. No Alentejo o limiar dos 480 casos por 100.000 pode ser atingido “em um a dois meses”.

Foi igualmente registado um aumento do valor médio do R(t) em todas as regiões, resultados que “sugerem uma desaceleração da tendência decrescente da incidência, e o possível início de uma fase de crescimento da incidência nas regiões Alentejo e Algarve.”

O número de internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência “estável a decrescente”, em todas as faixas etárias, correspondendo a 55% (na semana anterior foi de 66%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas. É no grupo de pessoas com idades compreendidas entre os 60 e os 79 anos de idade que se notam mais hospitalizações em UCI. O INSA e a DGS destacam ainda que a pressão sobre os cuidados de saúde tem uma “tendência decrescente.”