“Levantar negativas” do ano anterior no 2º e 3º ciclos? Pouco separa quem passou de quem repetiu o ano

Resultados escolares do 2º e do 3º ciclos divulgados pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência confirmam pobreza como preditor de menos sucesso escolar.

Os últimos resultados do 2.º e do 3.º ciclos do ensino básico – divulgados esta sexta-feira pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência – confirmam algo que já tem sido repetido por peritos, mas ainda espantará leigos: a percentagem de alunos que conseguiu ter positiva nas disciplinas a que tinha chumbado no ano anterior pouco variou com o facto de terem transitado ou não.