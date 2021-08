Negacionismo, um produto tóxico

Os insultos ao vice-almirante Gouveia e Melo na sua visita a um centro de vacinação em Odivelas, o tom do discurso contra as vacinas cada vez mais destemperado nas redes sociais ou o crescente protesto dos que duvidam ou negam as vantagens da vacinação são sinais preocupantes que merecem atenção. O mais grave não é o engrossar dos grupos militantes que recorrem ao obscurantismo para recusar a vacina em nome da liberdade ou do receio de estarem a ser cobaias de uma tenebrosa campanha de manipulação. Teorias da conspiração e medo de fantasmas sempre houve e haverá.