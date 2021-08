PAN assinala rentrée política com conferência sobre alterações climáticas

Uma saída de mar, uma conferência sobre alterações climáticas e vários eventos digitais e assim vai ser o regresso do PAN à política depois das férias.

O PAN vai assinalar o arranque do novo ano político com uma conferência sobre alterações climáticas e também uma visita em Setúbal dedicada ao mar, iniciativas que deverão acontecer no início de Setembro, anunciou nesta sexta-feira o partido.

Numa nota enviada à Lusa, o partido anuncia que “tem previsto assinalar a rentrée neste novo ano político com a realização de uma conferência dedicada à discussão dos resultados do relatório especial do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), antecipando de alguma forma o que possa estar em cima da mesa na próxima Conferência das Partes”.

“Temos prevista igualmente uma saída de mar no concelho de Setúbal, sob a égide do tema oceanos, enquanto principal sumidouro de carbono e como forma de destacar a importância de um tratado internacional dos mares”.

De acordo com fonte oficial do partido, estas duas iniciativas deverão realizar-se no início de Setembro.

Para o Pessoas-Animais-Natureza, este tratado dos mares é “um instrumento fundamental para promover uma mais eficaz e articulada protecção da biodiversidade marinha, das pradarias marinhas, berçários e a regeneração dos ecossistemas a nível local, regional e global, bem como de travar os impactes das alterações climáticas”.

“Queremos ainda assinalar o arranque desta nova sessão legislativa com um conjunto de eventos digitais, nos quais pretendemos debater temas como alterações climáticas, protecção animal, mobilidade, habitação, saúde e saúde mental, direitos sociais e humanos e retoma económica”, acrescenta o PAN na informação enviada à Lusa.