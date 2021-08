Depois de IL, PSD, BE e PS, também o Chega ruma ao Sul para a sua rentrée

André Ventura cancelou toda a sua agenda política no início do mês, depois de ter testado positivo à covid-19 e ter ficado em isolamento.

O Chega organiza no próximo dia 31 de Agosto, em Albufeira, a sua rentrée política, que contará com um discurso do presidente do partido, André Ventura, já a pensar nas eleições autárquicas, adiantou nesta sexta-feira fonte oficial. A Iniciativa Liberal foi o primeiro partido a fazer a rentrée no Algarve, a 13 de Agosto.

De acordo com a descrição do evento, enviada à Lusa por fonte oficial do partido e publicada na rede social Facebook, a rentrée política do Chega será no Monte das Oliveiras, em Albufeira, com lugares limitados.

Para as 18h está marcado um welcome drink, seguido de jantar às 20h30, “num ambiente bastante agradável”, escreve o partido, convidando “todos os militantes e simpatizantes” do Chega.

De acordo com fonte oficial do partido, André Ventura fará um discurso pelas 21h e “o evento decorrerá em conformidade com as regras da Direcção-Geral da Saúde”.

“Será o arranque do ano político e naturalmente que não será possível dissociar das autárquicas tendo em conta a proximidade do acto eleitoral”, acrescentou a mesma fonte.

André Ventura cancelou toda a sua agenda política no início do mês, depois de ter testado positivo à covid-19 e ter ficado em isolamento.

A 6 de Agosto, dias antes de testar positivo ao novo coronavírus, e à margem de uma acção contra “as restrições e falta de apoios, o certificado de vacinação, e a destruição da Economia Portuguesa”, no Porto, o presidente do partido revelou que não estava vacinado, por opção pessoal.