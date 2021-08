Chega manda candidatos namorarem professores. Fenprof não dá troco

Numa espécie de cartilha, a que chamou “Como ter sucesso nas eleições autárquicas – Sete Princípios”, o Chega faz esta recomendação aos seus candidatos: “Considere os educadores e os professores a chave do bom desempenho eleitoral (…). Aproxime-se dos educadores e dos professores do seu concelho, estratégia política e eleitoral fundamental para a inserção e afirmação do Chega no mundo autárquico e a nível nacional, no imediato e a prazo”.